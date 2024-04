Arbitro Nepi di Viterbo . Lo si leggeva trent'anni fa sui tabellini delle partite di Serie B dei quotidiani. La sua avventura però si è interrotta presto e adesso Carlo Nepi è uscito da tempo dal mondo del calcio ed è presidente regionale della Federazione Italiana Sport Equestri. Carlo Nepi è stato l'ultimo arbitro viterbese ad arrivare fino alla serie B e la distanza di anni ripercorre la sua esperienza e da un giudizio anche sul mondo arbitrale attuale.

'Nella stagione 1993-94 fui promosso nel Can Serie A e B - ricorda - e quindi iniziai ad arbitrare nella categoria cadetta. Se non ricordo male in quella stagione diressi 18 partite. Il designatore era Paolo Casarin . Mi venne a vedere in un Ravenna - Cosenza ed in quel caso la mia direzione fu ritenuta molto buona. Poi fui visionato in un Vicenza Palermo, che fu una partita molto dura tra due squadre che stavano lottando per non retrocedere e su un campo molto pesant

Arbitro Nepi Viterbo Serie B Calcio

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Impegno di Sport e Salute e CeoForLife per il benessere generaleNepi Molineris, Fatali e Gallo all'evento WellWork (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Serie B, dalla promozione in Serie A alla salvezza: tre volate lunghe quaranta giorniPromozione diretta, corsa play off e retrocessione. Nei prossimi 40 giorni in Serie B andranno in scena tre volate, con diverse squadre che ballano fra due possibili obiettivi ancora in piedi vista la

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie C, i risultati finali: il Cesena festeggia la Serie B. La Juve Stabia quasiUna rete di Pierozzi a otto minuti dal termine fa esplodere la festa in casa Cesena: con l'1-0 sul Pescara infatti la squadra romagnola è la prima promossa ufficialmente in Serie B e questa sera potr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie C, Giudice Sportivo finale di andata Coppa Italia Serie C: anche due squalificatiNon solo le salate ammende e la decisione di giocare la finale di ritorno a porte chiuse, sono arrivate anche altre decisioni in merito alla finale di andata di Coppa Italia Serie C, dove il Padova ha

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

The Office, arriva una serie spin off sulla serie tv americanaVIDEO The Office, arriva una serie spin off sulla serie tv

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Re Carlo III ha il cancro: cosa sappiamo su diagnosi, tumore e cureIl sovrano ha informato figli e fratelli, ha iniziato le terapie

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »