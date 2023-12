L'ultima settimana dell'anno con la Luna Piena in Cancro

L'ultima settimana dell'anno ha una vena nostalgica ed emotiva con la Luna Piena in Cancro di mercoledì. Assecondando queste emozioni, invece di evitarle, ci si libera da un peso e si entra nell'anno nuovo più leggeri. Forse ci sono anche delle situazioni che sarebbe meglio lasciare nel 2023. Anche Venere in Sagittario e Giove di nuovo diretto entro la fine della settimana tifano per un approccio più aperto e ottimista: non prendetevi troppo sul serio





