L'ultima offesa a Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno che poi si è suicidato

Un oltraggio alla sua memoria e a quella di tutte le donne vittime di violenza. Il murale realizzato dall'artista Fabio Ingrassia su una delle pareti interne dell'arco di Porta Garibaldi, a Marsala (Trapani), raffigurante, la donna di 39 anni uccisa lo scorso 6 settembre dall'ex compagno Angelo Reina, che poi si è suicidato, è stato cancellato da ignoti.

"Marisa non c'è più! Il mio dipinto diventato per tutti un simbolo contro le violenze è stato eliminato in questi giorni. Non sono deluso perché hanno distrutto una mia opera, che con tanto lavoro e amore avevo realizzato - ha scritto Ingrassia -.

Il murale era stato realizzato con materiale adesivo biodegradabile. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, appresa la notizia, ha invitato l'artista a replicare in modo permanente l'opera in una sala del museo del vino di palazzo Fici, che l'amministrazione intende intitolare a dicembre alla donna uccisa, e Ingrassia ha accettato. headtopics.com

