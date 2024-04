L'Ucraina accusa la Russia di pianificare un attacco a Chasiv Yar

L’annuncio arriva dal comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. «La massima leadership militare russa - afferma - ha incaricato le proprie truppe di catturare la città di Chasiv Yar , nella regione di Donetsk, entro il 9 maggio», data in cui Mosca celebra la Giornata della vittoria contro la Germania nazista. Lo riporta Ukrinform.

Gli attacchi Ora un nuovo passo avanti delle truppe di Vladimir Putin, favorite nelle loro operazioni dal «clima caldo e secco, che ha reso la maggior parte delle aree aperte del terreno accessibili ai carri armati». Nell’ultimo mese la Russia ha aumentato i suoi attacchi sul fronte orientale, ha spiegato Syrskyi. Aggiungendo in un post su Telegram che i combattimenti lungo questo tratto della linea del fronte si sono «significativamente aggravati negli ultimi giorni».

