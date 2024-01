L'ossessione del modello Red Bull nel calcio italiano

L'ossessione del modello Red Bull delle proprietà americane di Roma e Milan, dai tecnici ai ds per il futuro. Ma tutto parte dal laboratorio Liefering che qui non potrà mai esistereGli abitanti di Anif, un sobborgo di quattromila anime nei dintorni di Salisburgo, nel giugno del 2012 si videro letteralmente 'portar via' la squadra dilettantistica, trasferita dalla nuova proprietà della Red Bull nel vicino quartiere di Liefering.

Venne fondata poi una nuova squadra, queste si fusero, e da lì la storia è cambiata. Nuovi colori sociali, nuovo destino, ilfondato nel 1947 come USK Anif diventa ufficialmente il laboratorio dei bibitari del calcio. Le regolamentazioni meno stringenti sull'acquisizione degli extracomunitari, unite alle pressioni quasi inesistenti di una squadra di provincia austriaca, permettono al piccolo e fino ad allora sconosciuto Liefering di avere nella sua rosa nel corso degli anni giocatori diventati delle vere e proprie stelle del calcio internazional





TuttoMercatoWeb » / 🏆 13. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

De Rossi allenatore della Roma: le intenzioni della societàDaniele De Rossi è ufficialmente l’allenatore della Roma. La mancata replica del club dopo l’apertura totale di Mourinho a un rinnovo è stata interpretata come una disattenzione, ma i Friedkin avevano già la pratica-Mourinho sul loro tavolo.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Adli-Giroud-Theo, tre moschettieri per il Milan: Pioli respira, per Mou è notte fondaI gol dei francesi rafforzano il terzo posto rossonero e abbattono la Roma, senza anima né gioco. Non basta un rigore di Paredes, Lukaku ancora fantasma: giallorossi noni

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Mourinho, Harry Potter e Luis Enrique: retroscena e ricordi tra Roma, Inter e RealL'allenatore giallorosso, dopo la batosta nel derby e prima del Milan, cita il mago. Non è la prima volta e in quella sala stampa non è stato l'unico: il racconto tra passato, presente e futuro

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Episodio del saluto romano davanti alla sede dell'ex Msi a RomaL'episodio del saluto romano davanti alla sede dell'ex Msi a Roma solleva polemiche. Il Pd critica il governo, ma dimentica episodi simili con i governi precedenti. Il ministro dell'Interno risponde alle domande sulla prevenzione di fatti simili e sulla lotta al fascismo.

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Weekend di eventi culturali a RomaRoma accende i riflettori sulla cultura con mostre, spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche. Non mancano occasioni per fare shopping. Ecco 12 eventi da non perdere questo weekend a Roma.

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

MasterChef 13: Una mistery box originale e un'esterna alle Scuole Centrali Antincendi di RomaBeatrice e Anna hanno dovuto abbandonare la MasterClass. Una mistery box davvero originale e un’esterna alle Scuole Centrali Antincendi di Roma hanno tenuto banco nella quinta puntata di MasterChef 13. Appuntamento a giovedì prossimo alle 21.15 su Sky e NOW, disponibile anche on demand

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »