L’oro di Mario Bertolasi: nato per correre in pista anche più veloce dell’autismo

», gli dicevano quando ha iniziato a correre, a 12 anni. Oggi, dieci anni dopo,nella staffetta 4X100 e il record italiano nella 4X400. Una passione diventata la sua forza, gli allenamenti un’oasi di benessere e le gare come momenti di consapevolezza, da vivere in serenità. Mario Bertolaso di Padova, 23 anni,Global Games 2023 di Vichy in Francia

, la più grande competizione agonistica mondiale per atlete e atleti con disabilità intellettivo-relazionali, in cui l’Italia ha fatto incetta di premi, 46 atleti e 30 ori. Bertolaso (Aspea Padova) ha vinto due medaglie d’oro e ha ottenuto il record mondiale nella staffetta 4X100, nel team guidato da Giancarlo Marcoccia come capo delegazione. Non è solo un primato sportivo. «Voglio dimostrare che il mondo dell’autismo - dice l’atleta - è pieno di potenzialità:». Bambino iperattivo, «correvo dalla mattina alla sera», fino all’incontro con l’atletica.

