L'orchestra di piazza Vittorio - Film (2006)

è un film di genere documentario, musicale del 2006, diretto da Agostino Ferrente, con Mario Tronco e Agostino Ferrente. Uscita al cinema il 22 settembre 2006. Durata 93 minuti. Distribuito da Lucky Red., film documentario diretto da Agostino Ferrente, racconta la vera storia della nascita del gruppo musicale creato da Mario Tronco, tastierista degli Avion Travel, e dal regista.

In giro per Roma, telecamera in spalla, trovano circa venti musicisti disposti a entrare nel progetto. Molti di loro sono scappati dal proprio paese di origine, ognuno con una storia, una fede, un talento. Tutti cercano di mantenersi nella grande Capitale con lavori di ogni tipo, alcuni sono diplomati al conservatorio, altri non sanno nemmeno leggere gli spartiti.

, come il Tribeca Film Festival di New York, e venduto in diversi paesi, tra cui gli USA, dove viene trasmesso su Netflix.

