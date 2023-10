L'ora legale ha fatto risparmiare più di 2 miliardi di euro in quasi 20 anni

AGi - Dal 2004 al 2023, secondo l'analisi di Terna, il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 11,3 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici,Spostandoci nel 2023, i dati della società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, guidata da Giuseppina Di Foggia, raccontano che nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 370 milioni di...

Tra sabato e domenica, alle 2 di notte, sposteremo in avanti le lancette dell'orologio rinunciando a un'ora di sonno Nella notte tra sabato e domenica le lancette andranno spostate in avanti di 60 minuti. In sette mesi, Terna calcola un minor fabbisogno energetico per circa 410 milioni di KWh, pari al consumo medio di oltre 150 mila famiglie

Gli scienziati sostengono che un programma invernale unico andrebbe a beneficio della salute e del sonno. Un articolo del Pais

