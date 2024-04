L'opposizione incartata sulle due mozioni. I centristi si sfilano, l'imbarazzo dei grilliniOpposizioni a geometria variabile, in marcia verso una sfiducia (anzi due) che con ogni probabilità non ci sarà.hanno genesi diverse: la prima, concepita e fatta calendarizzare dai Cinque Stelle (che già ne avevano presentata una analoga in Senato l'estate scorsa, ovviamente bocciata), è tutta ispirata alle inchieste giudiziarie sulla titolare del Turismo.

È stata subito appoggiata dal Pd, che aveva a sua volta promosso un ordine del giorno analogo chiedendo le dimissioni di Santanchè a causa dell'indagine per truffa nell'utilizzo dei fondi Covid, relativa a una società riconducibile alla ministra. Hanno aderito +Europa, i rossoverdi di Avs ma non Italia viva di, mentre Azione si è detta disponibile a votarla ma con vari dissens

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Salario minimo, le opposizioni ci riprovano: lanciata la raccolta firmeL'obiettivo è dar via ad una legge di iniziativa popolare

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Le opposizioni unite (tranne Iv) rilanciano la battaglia sul salario minimo: “Raccolta firme per…Le opposizioni unite – con l’eccezione di Italia viva – rilanciano la battaglia sul salario minimo annunciando una raccolta firme per riproporre la misura con una legge di iniziativa popolare. E lo fanno a pochi giorni dal voto in Abruzzo, che preoccupa non poco la maggioranza dopo il ribaltone in Sardegna.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

“Raga’ vi vedo nervosi”, Meloni richiama così le opposizioni: clima rovente alla CameraLamentele dai banchi di Pd e M5S, ma anche di Avs, per le parole usate dalla presidente del Consiglio durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Stop al conflitto interessi M5s, ira delle opposizioniMaggioranza: delega in 2 anni. Conte, calpestano il Parlamento (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Grana Santanché per Meloni. Le opposizioni, lasciGelo Fdi, solo Tajani la difende. Arriva la mozione contro Salvini (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Le opposizioni in Senegal non sono messe beneSi vota oggi per eleggere il nuovo presidente: i due principali oppositori all'attuale governo sono stati esclusi dalle elezioni e c'è grande incertezza su chi possa essere il favorito

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »