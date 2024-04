L'OMS lancia Sarah, un assistente virtuale per la salute basato sull'Intelligenza Artificiale

Potrebbe essere letto come un segno (ineluttabile) della direzione ormai presa dalla sanità: in vista della Giornata mondiale della salute, incentrata sul tema «La mia salute, il mio diritto» , l'Organizzazione mondiale della sanità ( OMS ) ha annunciato il lancio di Sarah (acronimo di Smart AI Resource Assistant for Health ovvero assistente intelligente di risorse AI per la salute) un prototipo di chatbot che ha una «missione» specifica: promuovere la salute digitale con una risposta empatica

potenziata alimentato dall'Intelligenza artificiale generativa (AI). Sarah è un assistente virtuale di risorse intelligenti per la salute che rappresenta un'evoluzione degli avatar di informazioni sanitarie basati sull'intelligenza artificiale, utilizzando nuovi modelli linguistici e tecnologie all'avanguardi

OMS Sarah Assistente Virtuale Salute Digitale Intelligenza Artificiale

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Così l'intelligenza artificiale potrà diagnosticare il glaucomaLa patologia che colpisce il 2 per cento degli italiani spesso ha una diagnosi tardiva. "Eppure basterebbe un consulto" spiega a Today.it Stefano...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Bespoke Jet AI di Samsung: potenza superiore e intelligenza artificiale al servizio della casaBespoke Jet AI è l’aspirapolvere in cui Samsung ha unito potenza, praticità e tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale: lo abbiamo testato per voi

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Intelligenza artificiale, le professioni più ricercate (con grande difficoltà): cosa emergeIn occasione dell’incontro “Il lavoro al tempo dell’intelligenza...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

L'intelligenza artificiale non ci salverà dal cambiamento climatico: la denunciaL'allarme di un gruppo di organizzazioni in un rapporto: le tecnologie legate all'IA causeranno con ogni probabilità un aumento del consumo di e…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La mano lesta di Muhammad. Ecco ' L'Androide molestatore'In tema di intelligenza artificiale, l'Arabia Saudita detiene due primati

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Rivoluzione pubblicitaria: Kiamami Valentina e la nostra scommessa sull'Intelligenza Artificiale nel 2024In collaborazione con: Kiamami Valentina

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »