L'Olimpia del Principe Rubini ispiri l'Armani di Messina

Noi che su di lui abbiamo scritto due libri, uno con Aldo Pacor, il Sono Rubini, era il 1996, ricordando la sua risposta classica al telefono, l'altro nel 2013, l'Indimenticabile, insieme a Sergio Meda, gli chiediamo di avere pazienza perché ci fa piacere ricordarlo ed onorarlo ancora una volta.

Sei scudetti nella pallanuoto (Can. Olona Mi, R.N. Napoli, Camogli per tre volte), oro olimpico ed europeo, 2 bronzi continentali, 6 anche come giocatore nel basket con l'Olimpia, 9 da allenatore, sempre a Milano, con Borletti e Simmenthal, la prima coppa dei campioni italiana nel 1966, finali a Bologna, dove il senatore Bill Bradley illuminò la finale contro lo Slavia Praga, 2 Coppe delle coppe e 1 coppa Italia.

Meraviglioso il viaggio nella storia sportiva di Trieste, un approfondimento sulla pallanuoto che avevamo trascurato nei nostri lavori precedenti, un meraviglioso ricordo di un gigante che di sicuro non avrebbe sopportato l'Armani di oggi.

Rubini e la sua voce che stregava per risvegliare una squadra che sembra svanita e stasera al Forum, contro Montecarlo dell'ex Mike James, rischia un'altra notte di tormento. Sul parquet dedicato a lui, un tributo che la città di Milano non gli ha saputo dare intitolandogli il Palalido oggi arena stupenda per grande pallavolo e basket di A2 con l'Urania, cosa, che, per fortuna non ha fatto Trieste, ci si aspetta una reazione vera dell'Armani in fondo alla classifica europea e già con 2 sconfitte in campionato, a Napoli e in casa, dopo 5 anni, con Pesaro nemica di tante battaglie storiche.

