L'obiettivo di Sensi e Klaassen : imitare Asllani e trovare spazio all'Inter

E invece la partita che doveva essere di Romelu Lukaku si è trasformata, per altri motivi, anche nella sua. Almeno parzialmente. A un quarto d'ora dalla fine Simone Inzaghi lo ha inserito in campo,: testa giusta, piedi registrati, la partecipazione attiva alla rete decisiva segnata da Marcus Thuram.

Asllani, insomma, c'è. È tornato a sedurre l'Inter, come ai tempi in cui comandava il centrocampo dell'Empoli. E ora proverà a fungere da esempio per chi, come lui, nella primissima parte della stagione non ha trovato spazio nelle rotazioni di Inzaghi.

