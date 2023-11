L'obbligo di "sentire" fa propendere per l'assenza di vincoli. Dal 17 dicembre tutte le aziende del settore privato che hanno un organico medio compreso tra i 50 e il 249 lavoratori dovranno istituire un sistema di whistleblowing, una piattaforma di segnalazione di eventuali illeciti commessi in azienda, che tuteli la riservatezza dell'identità e i dati personali dei denuncianti.

La normativa (Dlgs 24/2023) stabilisce che il canale di segnalazione interna sia attivato dai datori di lavoro interessati, "sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015". Ora che il numero delle aziende interessate è destinato a crescere notevolmente, questo passaggio sta generando alcuni dubbi applicativi sulle modalità corrette da utilizzare per il confronto con il sindacato

