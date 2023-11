L'Italia supera lo scoglio delle agenzie di rating

L'Italia supera così lo scoglio più insidioso dalle agenzie di rating . La valutazione giunge una settimana dopo che Secondo Moody's , le prospettive di breve termine dell'Italia "sono sostenute dall'attuazione del Pnrr, ma anche dai recenti miglioramenti del settore bancario .

I rischi legati alle forniture energetiche sono diminuiti in parte per il clima buono dello scorso inverno, ma anche per le azioni del governo" per la diversificazione delle forniture e del rafforzamento dell'infrastruttura energetica". L'agenzia ha inoltre sottolineato che la forza del settore bancario italiano è "migliorata significativamente. Un lento ma graduale consolidamento nel sistema bancario ha portato a una migliore efficienza operativa e a complessivi miglioramenti della redditività". Nella loro relazione, gli analisti hanno evidenziato che i livelli di debito dell'Italia "resteranno elevat





