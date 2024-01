L'Italia si tira fuori dai bombardamenti in Yemen

Il governo italiano si è tirato fuori dai bombardamenti compiuti dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti, ma sta valutando di partecipare a una missione difensiva europea. Condotti nella notte tra giovedì e venerdì da una coalizione di paesi guidata dagli Stati Uniti contro i ribelli Houthi in Yemen, il governo italiano ha precisato di non aver partecipato all’attacco.

Lo ha fatto, in particolare, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che l’Italia era stata informata dell’attacco dagli Stati Uniti «parecchie ore in anticipo», ma che non ha preso parte a questa operazione «perché non possiamo mettere in atto azioni di guerra senza un dibattito in parlamento». Tajani ha comunque affermato «il sostegno politico dell’Italia a questa azione», che ha definito un’operazione di difesa «del traffico marittimo internazionale»





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gli Stati Uniti attaccano obiettivi strategici nello YemenGli Stati Uniti, con l’appoggio di alcuni alleati, hanno attaccato alcuni obiettivi strategici in risposta alle azioni del gruppo armato nel Mar Rosso. Gli Houthi criticano l'aggressione e minacciano di attaccare le navi legate a Israele. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione urgente.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

La grande occasione sprecata dagli Stati Uniti sulla povertàPer affrontare la crisi causata dalla pandemia, Washington aveva stanziato somme senza precedenti. Quando gli aiuti sono finiti, migliaia di famiglie si sono trovate in una situazione peggiore rispetto all’inizio dell’emergenza. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Insurrezione contro gli Stati Uniti: le accuse contro Donald Trump fanno discutere giuristi e politiciIl tentativo di Donald Trump di tornare alla Casa Bianca sta costringendo molti giudici statunitensi, compresi quelli della corte suprema, ad affrontare questioni giuridiche e costituzionali che per decenni hanno interessato solo i circoli accademici, e che invece potrebbero avere conseguenze enormi in questa fase storica. Un primo esempio: quando si può parlare di insurrezione contro gli Stati Uniti? Tutto ruota intorno alla terza sezione del 14° emendamento della costituzione, ratificata poco dopo la guerra civile, combattuta dal 1861 al 1865 tra il sud schiavista e il nord antischiavista. La sezione stabilisce che non può ricoprire incarichi pubblici chi è stato coinvolto in insurrezioni o rivolte contro lo stato dopo aver giurato sulla costituzione. Fu introdotta per impedire ai funzionari della confederazione sudista di tornare al potere.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Aumento delle vendite di sedie da ufficio negli Stati Uniti durante la pandemiaLe vendite di sedie da ufficio negli Stati Uniti sono aumentate del 75% nel 2020 durante la pandemia. Molti impiegati hanno dovuto affrontare il problema delle sedie inadeguate a casa. La pandemia ha portato all'eliminazione del pendolarismo con l'ufficio, costringendo le persone a trascorrere più tempo sedute.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Houthi, come sono stati attaccati? Dai missili Tomahawk all'impiego del sottomarino nucleareLa Marina degli Stati Uniti ha scelto i primi quattro cacciatorpedinieri classe Arleigh Burke che...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »