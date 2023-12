L'Italia perderà 4,5 milioni di residenti entro il 2050

Nel 2050, tra meno di trent'anni, l'Italia avrà perso complessivamente 4,5 milioni di residenti, come se le due più grandi città, Roma e Milano, scomparissero. Questa riflessione demografica sarà il risultato di una diminuzione di 9,1 milioni di persone con meno di 65 anni e di un contestuale aumento di 4,6 milioni di persone over 65.

'Ciechi dinanzi ai presagi - viene sottolineato nello studio - Alcuni processi economici e sociali largamente prevedibili nei loro effetti sembrano rimossi dall'agenda collettiva del Paese, o sono comunque sottovalutati'. Il Rapporto Censis scatta una fotografia sfaccettata della società italiana, affrontando il tema del lavoro, del benessere, della qualità della vita, eutanasia, famiglia e paure. Nel 2040 le coppie con figli diminuiranno fino a rappresentare il 25,8% del totale e le famiglie composte da una sola persona aumenteranno fino a 9,7 milioni (il 37%). Di queste, quelle costituite da anziani diventeranno quasi il 60% (5,6 milioni). Secondo le stime





