L'Italia lavora per evitare una escalation del conflitto tra Iran e Israele

Già nelle ore successive all’ attacco dell’ Iran contro Israele il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha sottolineato che l’ Italia lavora per evitare una escalation del conflitto. «C’è una concentrazione alta di forze militari » nell’area tra il Medio Oriente e il Mar Rosso ha ricordato il responsabile della Farnesina.

In questo caso l’operazione di riferimento è “ Levante ”: attraverso un rafforzamento della presenza nel Mediterraneo Orientale, prevede l’impiego di un dispositivo militare per interventi umanitari a favore della popolazione palestinese della Striscia di Gaza, nonché il supporto ad eventuali operazioni di evacuazione di connazionali. L’Italia partecipa a una missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.

