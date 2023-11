L'ira sul figlio di Bibi, Yair: 'È imboscato a Miami'

Spedito in Florida da papà Bibi e mamma Sara fin da aprile, dopo aver contribuito nei mesi scorsi ad alimentare a colpi di dichiarazioni incendiarie via social media lo sdegno della protesta di tanti israeliani contro il governo guidato dal padre, Yair ha da allora fatto quasi perdere le tracce. Messo di fatto a tacere dalla famiglia, e sottratto alle denunce per diffamazione ricevute.

Un comportamento che molti compagni d'arme più o meno coetanei sparsi in giro per il mondo non riescono proprio a mandar giù. Tanto meno in un Paese in cui la leva militare obbligatoria è di tre anni per i maschi e di due per le femmine (religiosi ortodossi a parte).

"Yair si gode la vita a Miami Beach mentre io sono al fronte", è sbottato un volontario della riserva dislocato al confine col Libano per tenere a bada gli Hezbollah e citato dal Times. L'apparizione del delfino il 17 ottobre a Fort Lauderdale, per un evento di raccolta di aiuti inviati da un'ong ebraica, Yedidim USA, alle famiglie colpite dagli attacchi di Hamas e ai soldati non è bastata del resto a placare le acque. Anzi.

"Tanti di noi - ha detto uno di loro, ripreso sempre dalla stampa britannica - hanno lasciato il lavoro, le famiglie, i figli per tornare nella nostra nazione a proteggere la nostra gente"."E non siamo noi ad avere la responsabilità di quanto è accaduto", ha aggiunto, recriminando indirettamente contro le colpe e le negligenze rinfacciate da moltissimi israeliani al governo di Nertanyahu padre o agli apparati dello Stato dopo il devastante attacco del 7 ottobre.

