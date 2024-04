L'inviato dell'Ue per il Golfo: 'Serve un impegno comune per fermare l'escalation Iran-Israele'

L'inviato dell'Ue per il Golfo , riferendosi alle crescenti tensioni Iran - Israele , dice che Bruxelles “deve essere in prima linea nel cercare di fermare l’escalation. Ha la credibilità per farlo, insieme ai nostri alleati, gli Stati Uniti . E soprattutto insieme ai partner dei Paesi del Golfo ”“Serve un impegno comune per riuscire a evitare il peggio nella regione. Sabato notte si è materializzato il peggior incubo per Israele ”.

Usa e alleati occidentali si ricompattano sul sostegno allo Stato ebraico. Più prudenti Russia, Cina e Turchia che hanno rinsaldato i rapporti con la Repubblica Islamica.

L'inviato Dell'ue Golfo Tensioni Iran Israele Escalation Unione Europea Stati Uniti Partner Paesi Del Golfo

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



SkyTG24 / 🏆 31. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Di Maio, la stoccata di Renzi: "Iran o Israele, ma chi volete che lo ascolti?'Con tutto il rispetto per lui, chi volete che segua quello che dice?'. Intervistato da Sky, Matteo Renzi non va per il sottile su L...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

L'Iran ha la bomba atomica? Si rischia una guerra nucleare? Ecco a che punto è l'arsenale di Teheran? I possibNegli ultimi giorni, la tensione tra Iran e Israele ha raggiunto un nuovo apice a seguito...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Israele-Iran, un miliardo di dollari per la guerra (di sei ore). Quanto costerebbe un nuovo conflitto (e qualiLa crescente tensione tra Israele e Iran, culminata con l'attacco missilistico dell'altra...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

L'Iran attacca Israele, Netanyahu: 'Li abbiamo respinti, insieme vinceremo'L'Iran attacca Israele, Netanyahu: 'Li abbiamo respinti, insieme vinceremo'

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Attacco a Israele: non è una guerra, è la «diplomazia dei missili»L'attacco dell'Iran a Israele è una mossa ampiamente annunciata: ecco perché è una mossa strategica per l'Iran, ma anche per Israele

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Attacco Iran a Israele, Teheran: «Per noi la questione è conclusa». Biden: «Gli Usa non sosterranno contrattacIran attacco Israele diretta di oggi 14 aprile 2024

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »