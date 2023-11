L'inviata del TgLa7 a Kissufim, uno dei kibbutz assaliti da Hamas

La furia di Hamas ha ucciso in questo kibbutz 8 israeliani, tra loro un bambino di 11 anni, e 6 tailandesi. I miliziani quel giorno hanno fatto irruzione da tre punti diversi. Uno era proprio davanti al settore dei lavoratori stranieri.

L'assalto alle case Davanti alle case c'erano le bandiere della Tailandia, tra i panni stesi ad asciugare magliette dall'alfabeto diverso da quello ebraico. Ma nella furia devastatrice di Hamas la nazionalità non ha fatto alcuna differenza. E non solo a Kissufim.

Quel giorno dei 24 lavoratori tailandesi impiegati qui ce n'erano 12, abitavano in due case diverse. Quando è scoppiato l'inferno come tutti gli altri si sono barricati nei rifugi; i miliziani per costringerli ad uscire hanno gettato un fumogeno all'interno, attraverso la presa d'aria.

Per chi si trovava dentro l'alternativa era tra il morire soffocati o morire sotto le sventagliate dei fucili. I 6 immigrati tailandesi hanno provato ad uscire e per loro è finita così. Neanche per i loro corpi dopo c'è stata pietà. Ne è stato fatto scempio.

La preoccupazione per gli ostaggi La Tailandia è il Paese che tra il più alto numero di persone tra gli ostaggi: 24. Il ministro degli Esteri del Regno è stato in questi giorni prima in Qatar e poi in Egitto per favorire il rilascio dei propri cittadini.

Sono tutti lavoratori immigrati come i 30.000 che vivono stabilmente in Israele e lavorano nel settore agricolo. Il 7 ottobre ne sono stati uccisi in totale 32 e 19 sono rimasti feriti.

