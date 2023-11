L'intimità di "Past Lives"

L'intimità è fatta di silenzi. Il debutto della regista Celine Song con " Past Lives " impone di fermarsi per deglutire a piccoli bocconi una narrazione che nella sua delicatezza scuote il mondo interiore di ciascuno, rivelandosi al contempo complessa solo l'indomani, quando la si digerisce.

È un bagno nella realtà odierna , in cui la regista ha scelto di iniettare nello spettatore i pensieri dei protagonisti a piccole dosi, mai con interminabili flussi di parole contorte, ma spesso attraverso lunghi silenzi: sono loro i veri motori della narrazione che ne cristallizzano i momenti più salienti. La regista, sceneggiatrice e drammaturga sudcoreana naturalizzata canadese, sceglie consapevolmente di capovolgere gli schemi del tipico triangolo amoroso e delle ritrovate passioni passate , lasciando che lo spettatore intuisca. Non offre un prodotto preconfezionato contenente ciò che si è soliti vedere solo per rispondere alle logiche di una storia d'amore da grandi schermi con un finale scontat





