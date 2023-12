L'Internazionale sovranista di Salvini prende le distanze dai partiti di centro-destra europei

L'internazionale sovranista, riunita da Matteo Salvini a Firenze per lanciare l'ennesimo assalto alle istituzioni europee, un successo l'ha sicuramente ottenuto. Quello di prendere le distanze in modo chiaro e definitivo, se mai vi erano dei dubbi, dai partiti (cugini) di centro-destra europei, i Conservatori e i Popolari, e di spingerli di conseguenza verso maggioranze centriste e pro-Europa a Bruxelles.

Muore dunque sul nascere l'ipotizzata alleanza alternativa al parlamento europeo, fatta dalle destre unite (magari con i Liberali), contro i Socialisti e la Sinistra europea. In confronto ai toni esasperati ed estremi dei leader nazionalisti d'Europa, Giorgia Meloni sembra una leader realista e pragmatica, quasi quasi moderata. D'altro canto, la presidente del Consiglio ha capito da tempo che non si governa contro l'Europa, ha costruito alleanze e rapporti solidi a Bruxelles, in primo luogo con Ursula von der Leyen, e ha fatto di tutto per portare a casa ogni singola rata del Pnr





