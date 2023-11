L'Inter valuta il prestito di Bisseck a gennaio? Intanto Torino e Frosinone hanno sondato la pista

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASTAMPA: Cucine da incubo nelle scuole di Torino: capelli, insetti, piatti fantasmaLe contestazioni sono 160 da gennaio. Il Comune, che spende 3 milioni in più dello scorso anno, ora minaccia anche la rescissione del contratto

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Federica Pellegrini, pancione e Matteo Giunta: «Ti amo». Poi, spunta la guardia del corpoFederica Pellegrini diventerà mamma tra qualche mese e, intanto, si gode il suo bel...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Federica Pellegrini con il pancione e il suo Matteo Giunta in montagna. Le fotoFederica Pellegrini diventerà mamma tra qualche mese e, intanto, si gode il suo bel...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Hamas mostra video di tre ostaggi israeliani: 'Aiutateci, così ci uccidono'Le Idf intanto liberano una soldatessa rapita il 7 ottobre scorso

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Massa nel cuore al momento del parto, salvi mamma e figlio a TorinoL’intervento ha visto operare in sincrono ginecologi e cardiochirurghi dell'ospedale Molinette

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Torino, mamma e bimbo rischiano per una massa nel cuore: salvatiI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕