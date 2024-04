L'Inter pensa al dopo Acerbi: Buongiorno troppo caro, c'è Beukema del Bologna

L'Inter sta cercando un sostituto per Acerbi e sembra interessata a Beukema del Bologna. Nel frattempo, Pioli è in grande forma e il Milan sta cercando di trattenerlo senza rinnovo. Zirkzee sembra essere d'accordo con il Milan per un trasferimento dal Bologna. Kean sta ancora cercando il suo primo gol stagionale e lascerà la Juventus in estate. De Rossi ha come priorità il rinnovo con la Roma, ma la Fiorentina è un'opzione valida. Giovanni Manna è stato scelto come prossimo direttore sportivo del Napoli. Kobbie Mainoo è il nuovo fenomeno del calcio inglese a Manchester. Lorenzo Lucca sta vivendo mesi decisivi per il suo futuro. Il Milan sta considerando tre possibili cambi di formazione. Suwarso scherza sul possibile stadio del Como in caso di promozione in Serie A. Castellini sottolinea l'importanza del vantaggio del Parma.

Inter, Acerbi, Beukema, Bologna, Pioli, Milan, Zirkzee, Kean, Juventus, De Rossi, Roma, Fiorentina, Giovanni Manna, Napoli, Kobbie Mainoo, Lorenzo Lucca, Como, San Siro, Parma