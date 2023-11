L'Inter passa anche a Bergamo e resta in vetta | Ora in campo Milan-Udinese | LIVE

L'Inter passa anche a Bergamo e resta in vetta | Ora in campo Milan-Udinese | LIVEIl nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo attraverso nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura e formazioneI commenti in questa pagina vengono controllatiIn particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniIl nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo attraverso nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura e formazioneHappy Home: più felicità in casa con i trucchi di designCopyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) – Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI

SKYSPORT: Fair Play Finanziario: la situazione a ora di Inter, Milan e JuventusLe stime di 'Calcio e Finanza' dopo l'implementazione delle nuove norme

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere di Bergamo apre sull'Atalanta: 'Contro l'Inter a caccia dei punti deboli''Contro l'Inter a caccia dei punti deboli'. Così titola stamani in prima pagina il Corriere di Bergamo, riferendosi al prossimo match dell'Atalanta. Bergamaschi attesi dalla capolista, squadra forte

TUTTOMERCATOWEB: Brambati: 'Inter, una vittoria a Bergamo sarebbe un bel colpo per gli avversari'A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Pioli dice che le critiche sono giuste. E parla anche di una società con una strutt

TUTTOMERCATOWEB: Musso travolge Darmian, Calhanoglu non sbaglia dal dischetto: 1-0 Inter a BergamoA cinque minuti dalla fine del primo tempo, l'Inter trova il vantaggio sull'Atalanta grazie a un calcio di rigore firmato da Hakan Calhanoglu. Pochi dubbi per l'arbitro Sozza nell'assegnare il penalty

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Inzaghi: 'Bel segnale vincere a Bergamo, fino al 2-0 eravamo in pieno controllo'Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo il successo di Bergamo contro l'Atalanta. 'Sapevamo che era una partita difficile, i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo

TUTTOMERCATOWEB: L'Inter sbanca Bergamo, contro l'Atalanta finisce 2-1: le immagini più belleVittoria di importanza fondamentale per l'Inter che oggi si è imposta per 2-1 sul campo dell'Atalanta. 2-1 il risultato finale in favore dei nerazzurri di Milano, vittoriosi grazie alle reti di Calha

