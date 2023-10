L'Inter aspetta ancora oltre 30 milioni di euro da Digitalbits: decreto ingiuntivo del tribunale

. La questione verte intorno al mancato pagamento di oltre 30 milioni di euro nei confronti dei nerazzurri, mancano in particolare due fatture. Una da 29.75 milioni, l'altra riguardante invece altri 1.6 di bonus per le prestazioni stagionali della squadra nerazzurra.

Adesso l'Inter ha deciso di adire le vie legali, è ufficiale, nei confronti della piattaforma Zytara Labs cui fa capo Digitalbits. Il Tribunale di Milano, infatti, ha emersso un decreto ingiuntivo di pagamento come da richieste del club, che sta procedendo a darne comunicazione ed informazione alla controparte.Caos scommesse, Zaniolo ha lasciato la Procura di Torino: 3 ore di audizione con la pm PedrottaufficialeCherubini e l'esordio con la sua Roma:"Indescrivibile.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby.

