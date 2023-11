L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore immobiliare

L’intelligenza artificiale (IA) sta portando evoluzioni significative in moltissimi settori e quello immobiliare non è da meno: gli algoritmi alla base di questa tecnologia permettono di analizzare grandi quantità di dati, fare previsioni, studiare i trend di mercato e elaborare foto e video.

Non solo: uno degli aspetti potenzialmente più interessanti e rivoluzionari di questa tecnologia risiede nello sviluppo, ancora in gran parte inesplorato, di soluzioni innovative progettate sia per coinvolgere i consumatori attraverso modalità ed esperienze inedite (consentendo loro, ad esempio, di generare istantaneamente infinite varianti della stessa soluzione abitativa), sia per assistere coloro che devono prendere decisioni di investimento, offrendo una scelta più informata e fornendo un servizio sempre più personalizzato a acquirenti e venditori.L’intelligenza artificiale è il tema del momento, e giustamente è considerata una tecnologia rivoluzionaria, ma già da tempo ha cambiato in modo profondo il mondo del busines





