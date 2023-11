L'intelligenza artificiale rivoluziona la medicina

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la medicina in maniera importante. Nelle istituzioni la comprensione della portata di questa rivoluzione è ancora insufficiente, per questo ho pensato che per far capire di cosa stessimo parlando fosse indispensabile presentare il fenomeno in maniera eclatante.

Per questo, come ci spiega il Professore Gaetano Maria De Ferrari (Direttore della Cardiologia universitaria dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino) al recente congresso 35esime Giornate Cardiologiche Torinesi, organizzato dall'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, i medici in platea hanno assistito ad una prima mondiale. Le potenzialità dell’intelligenza artificiale (IA) sono state presentate direttamente da CHAT GPT-4 che ha risposto a 10 domande proprio centrate sul tema cuore. Susan, un avatar, ha spiegato al pubblico le potenzialità di un sistema di intelligenza artificiale se applicato alla medicina, alla cardiologia in particolare. Un evento storic





