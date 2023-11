L'intelligenza artificiale potrebbe consentire una settimana lavorativa di quattro giorni entro il 2033

Secondo un nuovo studio incentrato sulla forza lavoro britannica e americana, l'intelligenza artificiale potrebbe consentire a milioni di lavoratori di passare alla settimana lavorativa di quattro giorni entro il 2033.

Il rapporto del Think tank Autonomy ha rilevato che gli incrementi di produttività previsti dall'introduzione dell'intelligenza artificiale potrebbero ridurre la settimana lavorativa da 40 a 32 ore per il 28% della forza lavoro, 8,8 milioni di persone in Gran Bretagna e 35 milioni negli Stati Uniti, mantenendo al contempo retribuzioni e prestazioni. raggiunto introducendo modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT , nei luoghi di lavoro per implementare l'attività e creare più tempo libero. Secondo Autonomy, una politica di questo tipo potrebbe anche contribuire a evitare la disoccupazione di massa e a ridurre le malattie mentali e fisiche diffuse. Una ricerca condotta dall'Australian National University rivela i problemi dell'iperrealismo dell'A





