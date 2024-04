L'intelligenza artificiale persuasiva: Dario Amodei parla di Claude 3 Opus

Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic , una delle aziende più influenti al mondo nel campo dell’intelligenza artificiale, ha parlato di IA “persuasiva”, in grado cioè di manipolare le opinioni di una persona, nel corso di una conversazione con Ezra Klein, giornalista del New York Times.

L’esperimento di Anthropic è sicuramente interessante dal punto di vista scientifico. Ma non è molto rassicurante. Anche perché quando parla dell'IA di Anthropic che gli utenti possono effettivamente utilizzare, Dario Amodei afferma: “Abbiamo cercato di vietare l'uso di questi modelli per la persuasione, per le campagne elettorali, per il lobbying, per l'attività di propaganda elettorale.

