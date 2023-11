L'Intelligenza Artificiale Generativa e l'utilizzo di ChatGpt sulle automobili

L'Intelligenza Artificiale Generativa è un'area di ricerca sempre più importante, destinata a un ruolo fondamentale anche sulle automobili. ChatGpt è appunto un modello di intelligenza artificiale in grado di rispondere a un'impressionante varietà di domande e di fornire informazioni accurate e pertinenti.

Ci stanno lavorando parecchie case automobilistiche, la prima ad aver annunciato l'utilizzo sui modelli di serie è stata DS che ha integrato ChatGpt con DS Iris System, disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. La novità consente agli utenti di vivere un'esperienza di conversazione rivoluzionaria e di accedere a informazioni utili. Stellantis, nella fase pilota 'SoundHound AI powered by ChatGpt', punta a valutare la customer experience delle prime 20 mila richieste. Così l'integrazione di questo sistema in DS Iris System è offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi se l'abbonamento viene sottoscritto sino al 29 febbraio 2024 su DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9





