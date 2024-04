L'Intelligence militare israeliana allerta per un possibile attacco dell'Iran

Non è detto che il peggio sia dietro di noi, giorni complessi ci aspettano. Il comandante dell'intelligence militare israeliana Aharon Haliva ha dichiarato che la difesa israeliana è in alto livello di allerta per il rischio di un attacco dell' Iran per vendicarsi del raid su Damasco. Teheran è determinata a rispondere all'uccisione del comandante delle Guardie Rivoluzionarie.

Possibili scenari includono un attacco di droni o di missili direttamente dall'Iran verso infrastrutture israeliane, intensi attacchi di missili dal Libano o dalla Siria attraverso gli Hezbollah o milizie scite, o attentati alle ambasciate israeliane all'estero. L'esercito ha rinviato la smobilitazione delle unità combattenti a causa della situazione in atto

