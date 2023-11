L'insicurezza alimentare nel mondo: il cambiamento climatico e i conflitti ne sono la causa principale

Cambiamento climatico, crisi economiche e conflitti producono effetti sempre più preoccupanti sul nostro sistema alimentare. Secondo la Fao nel 2021 solo 8 Paesi hanno avuto un buon indice di sicurezza alimentare, 110 sono stati moderatamente sicuri e 53 altamente insicuri. Nel 2022 le cose sono peggiorate: circa 258 milioni di persone in 58 Paesi e territori hanno affrontato un'insicurezza alimentare acuta.

In pratica non hanno avuto accesso fisico ed economico a cibo sicuro, nutriente e in quantità tale da rispondere ai propri bisogni. Emergenza climatica e guerre all’origine dell’insicurezza alimentare Un esempio tra i più recenti viene dalla guerra Ucraina-Russia. L’impennata del prezzo del grano conseguente al conflitto ha messo a rischio gli approvvigionamenti di cibo e la sicurezza alimentare di molti Paesi. Il problema dell’insicurezza alimentare dunque non è solo un problema di produzione, ma anche di accessibilit





