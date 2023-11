L'inflazione tedesca sale meno delle stime al 3,8% in ottobre

L'inflazione tedesca è salita meno delle stime nel mese di ottobre al 3,8%, contro il 4% previsto e il 4,5% precedente.

Invariato il dato mensile, contro il +0,2% atteso e il precedente +0,3%. L'indice armonizzato è salito su badee annua del 3% contro il 3,3% atteso e ilprecedente +4,3% ed è sceso su base mensile dello 0,2%, contro il +0,1% atteso e il precedente +0,2%.

Manovra, oggi vertice di maggioranza per sciogliere gli ultimi nodi. L'impianto della legge di Bilancio resterà sostanzialmente invariato nei saldi, almeno nelle intenzioni.

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risulta. Il presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea.

Nuovo accordo tra ANSA e l'agenzia somala di informazione Sonna. La firma a Roma alla presenza del ministro somalo Daud Aweis.

Il pil della Germania a -0,1% nel terzo trimestre. Il Prodotto interno lordo della Germania nel terzo trimestre dell'anno è a -0,1%. Lo indica l'ufficio di statistica Destatis. Il dato è meglio delle stime di -0,2%. Nel secondo trimestre è stato di 0,1% e nel primo trimestre invariato.

Clima, Guterres: 'I ghiacciai si stanno sciogliendo a un livello record'. Il segretario generale delle Nazioni Unite sull'Himalaya: 'Dobbiamo fermare questa follia'.