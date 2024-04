L'inflazione in Turchia raggiunge il 68,5% a marzo

L'inflazione su base annua in Turchia ha toccato il 68,5% nel mese di marzo, segnando un aumento rispetto ai dati del mese scorso quando era al 67%. Lo dicono i dati dell'Istituto di statistica nazionale Tuik, secondo cui l'aumento dei prezzi ha toccato il 3,16% da febbraio a marzo. L'inflazione è cresciuta principalmente nel settore dell'istruzione (104,07%), alberghi, caffetterie e ristoranti (94,97%), sanitario (80,25%), trasporti (79,92%) e alimenti e bevande non alcoliche (70,41%).

La forte vittoria del partito di opposizione turco alle elezioni locali di domenica evidenzia la frustrazione degli elettori per l'elevata inflazione, che è tornata a salire nei dati di marzo, secondo Liam Peach, economista di Capital Economics. «Riteniamo che debba essere interpretato come un fatto positivo per gli investitori, in quanto rafforza l'impegno dei politici a riequilibrare l'economia», scrive in una not

