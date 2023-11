L'indice del sentiment economico è stabile nel mese di ottobre

BRUXELLES, 30 OTT - Nell'ottobre 2023, l'Economic Sentiment Indicator (Esi), ovvero l'indice del sentiment economico, si è stabilizzato sia nell'Ue (+0,2 punti a 93,1) che nell'area dell'euro (-0,1 punti a 93,3). E' quanto rende noto la Commissione Ue nelle sua stime per il mese di ottobre.

Anche l'indicatore delle aspettative occupazionali (Eei) è rimasto sostanzialmente stabile in entrambe le aree (Ue: -0,3 punti a 102,3, area euro: -0,1 punti a 102,8). Contrariamente all'indice del sentiment economico, l'Eei ha continuato a registrare un punteggio superiore alla sua media di lungo periodo, osserva l'esecutivo comunitario.

