L'incidente di Diana: il racconto di Rees-Jones

«Mi avevano intubato, quindi non potevo emettere alcun suono», avrebbe raccontato in seguito Rees-Jones alla CNN, ricordando l’orrore della notizia e lo shock per le condizioni in cui versava. Aveva la mascella fissata con i punti metallici, la testa fasciata e un tutore cervicale al collo. «Non potevo che starmene sdraiato lì ad assimilare la notizia, ed è stata piuttosto dura».

A Rees-Jones fu detto che la Mercedes-Benz su cui viaggiava si era scontrata con un pilastro del Pont de l’Alma con una tale forza che il veicolo si era accartocciato come una fisarmonica di metallo («Ogni volta che guardo quell’auto, non riesco a credere che qualcuno ne sia uscito vivo, soprattutto io che ero seduto sul sedile anteriore», ha detto Rees-Jones alla CNN). Diana ha riportato lesioni al torace, ai polmoni e alla testa e stava gemendo all’interno dell’auto quando alcuni fotografi l’hanno trovata e, anziché aiutarla, hanno iniziato a scattare fot





VanityFairIt » / 🏆 14. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Guai per Meghan Markle: l'ex marito Trevor Engelson potrebbe pubblicare una biografiaMeghan Markle | La Bio.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 24. / 28,125 Leggi di più »

Meghan Markle, la «vendetta» dell'ex marito Trevor Engelson è servitaIl produttore, che soffrì moltissimo quando l'ex attrice lo mollò di punto in bianco in modo brutale, «oggi ha una vita più bella di quella di Meghan»: «È più ricco di lei, è un pezzo di grosso di Hollywood, e da quando è marito e padre non fa che ripetere che è l'uomo più felice del mondo»

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 68,9 Leggi di più »

Kate in sedia a rotelle, la principessa e il gesto di sfida (come Lady Diana)La prima volta di un’Altezza Reale che si mette letteralmente nei panni di sportivi diversamente abili. Con la lezione di Diana e, forse, una freccia verso Meghan

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95,48 Leggi di più »

Alessia Pifferi: i vocali inediti WhatsApp all\u0027amica e il battesimo inesistente della piccola DianaLa donna \u00e8 accusata dell\u0027omicidio della figlioletta di 18 mesi, abbandonata per giorni in casa e morta di stenti. Telelombardia svela alcune conversazioni: parlava...

Fonte: Today_it - 🏆 11. / 72,072 Leggi di più »

Taylor Swift, perfetta replica di Lady DianaUn look iconico, quello della principessa del Galles, già «copiaeincollato» da molte star. L'ultima è forse anche la più clamorosa: Taylor Swift

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 68,9 Leggi di più »

L'incredibile storia di Clementine, la bambina damigella di nozze di lady DianaLa curiosa storia di Clemmie, la piccola damigella di nozze di lady Diana finita nello scandalo.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 20. / 61,6 Leggi di più »