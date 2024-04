L'importanza di una bilancia precisa in cucina

In primo luogo è una questione di rigore ai fornelli. Il primo fattore necessario per rispettare le ricette sta nel dosaggio corretto degli ingredienti. E in quel caso, serve inevitabilmente una bilancia da lasciare sul piano della cucina che sia sempre a portata di mano e che sia precisa.

Oltre a ciò, l’utilizzo di una bilancia ha molto a che fare con il rispetto di una dieta: quando il programma del medico appeso sulle piastrelle della cucina richiede in maniera inequivocabile che si buttino in acqua 80 grammi di pasta, non è una buona idea misurare “a occhio”. Anche in questo caso, serve un accessorio che funzioni bene. Detto questo, il mondo si divide tra chi preferisce una bilancia digitale, piccola, sottilissima che occupi uno spazio minimo (del resto, i metri quadri delle cucine delle case moderne sono sempre di meno) e chi invece preferisce bilance analogiche grandi, spesso cromate, che sembrano accessori d’arredo o piccole opere d’art

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Esistono dei rischi legati all’anestesia?Rischi anestesia. Molti temono l'anestesia più dell'intervento chirurgico stesso: si tratta di una paura fondata o si può stare tranquilli?

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Influencer digitali: quanto guadagnano le modelle virtuali che esistono solo sui socialLe icone che non ci aspettavamo: esistono solo virtualmente, ma hanno creatori in carne e ossa e arrivano a guadagnare anche milioni. Chi sono e quanto incassano modelle e popstar digitali? Per la più ricca cachet da 30 mila euro a post

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Scippata al supermercato, una ragazza ritrova il portafogli e lo consegna ai carabinieri di Latina: «EsistonoEra andata al supermercato insieme alla figlia per fare la spesa, ma è stata derubata del...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Intolleranza al lattosio, gli integratori per digerire latte e derivati esistono davvero?Il consiglio è evitare gli alimenti che contengono questo zucchero, ma in certe situazioni non è facile. Da diversi anni esistono in commercio prodotti a base di lattasi: l'efficacia può variare da persona a persona

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Voli fuori stagione anche da 170 euro: i biglietti low cost non esistono piùAddio, o quasi, ai voli low cost. I prezzi dei biglietti aerei sono alle stelle non solo a Pasqua...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Cura del diabete: non esistono pillole o diete miracoloseCura del diabete. Gli esperti invitano a diffidare delle pubblicità di diete e pillole miracolose. I rischi per la salute possono essere importanti

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »