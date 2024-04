L'importanza dell'acqua per la sostenibilità del Pianeta

L’acqua è una risorsa molto importante per la sostenibilità del Pianeta, ma è anche succube di una forte pressione a causa del cambiamento climatico . Vedi i problemi di siccità che anche in Italia si sono manifestati negli ultimi due anni.

Gli interventi pensati ma anche già attuati in questo ambito sono diversi: «Completamento del rilievo informatizzato delle reti tramite Gis , installazione di misuratori intelligenti, modellazione idraulica e distrettualizzazione delle reti per il controllo attivo delle perdite, implementazione di un software di gestione idrica per supportare le analisi e le decisioni, oltre alle attività di ricerca delle perdite e agli interventi di riparazione necessari».

Acqua Sostenibilità Cambiamento Climatico Siccità Italia

