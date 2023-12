L'hygge: il benessere danese da ricreare a Natale

Il mese di dicembre può metterci a dura prova con il suo clima rigido e le giornate più corte dell'anno. Ma con l'arrivo delle festività, le città si vestono di luci e addobbi, trasportandoci in un'atmosfera completamente nuova. E lo stesso avviene con le nostre case, dove è piacevole trovare un rifugio caldo per sentirsi protetti e sicuri. Nella lingua danese questa sensazione di benessere viene chiamata 'hygge'.

Ecco in cosa consiste e perché il Natale è il momento perfetto per ricrearla tra le mura domestiche. Cosa significa 'hygge'? Il termine hygge, introdotto nel 2017 nell'Oxford English Dictionary, si utilizza per descrivere 'una qualità di intimità e confortevole convivialità che genera un appagamento derivante da piaceri semplici, come il calore, il cibo o gli amici'. L'hygge, che si pronuncia 'ügghe', in Danimarca è una vera e propria filosofia di vita, anche se negli ultimi anni ha acquisito popolarità anche da noi come 'trend di arredamento





