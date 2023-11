L'horror piace di nuovo ma solo se è straniero. L'Italia? Crisi da paura

Però, anche prendendo la Top Ten dell'attuale stagione cinematografica che, per convenzione, è iniziata il primo agosto, ecco che tre, se non quattro film, appartengono al genere horror: The Nun 2 al quarto posto con un totale di incasso di 6,6 milioni di euro, L'esorcista: il credente al nono con 3 milioni, Talk to Me all'undicesimo con quasi 2,2.

Insomma, non solo in sala, come vedremo, è il momento d'oro di un genere amato dai più giovani che costa poco e garantisce incassi, in rapporto, altissimi. Più o meno il paradiso in terra per un produttore. Peccato però che tutti i titoli citati battano bandiera a stelle e a strisce.

Ma che succede se spostiamo il nostro sguardo dal grande schermo a quello del salotto di casa? Bene, in queste stesse ore, su Netflix il secondo film più visto della Top Ten mondiale (in quella italiana è quinto) è Sorella morte (Sister Dead), un horror spagnolo ohibò! diretto dallo specialista del genere Paco Plaza.

E l'Italia? Il Paese dei Bava, dei Freda, dei Fulci, dei Deodato, degli Argento e potremmo continuare? Non pervenuta. Giravamo un cinema dell'orrore che il mondo ci invidiava e studiava, forse così bene da superarci. Negli ultimi anni solo Luca Guadagnino, con l'originale remake di Suspiria con un cast internazionale come per Bones and All, e Pupi Avati, veterano del gotico con Il signor diavolo, hanno superato il milione di euro.

