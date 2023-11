L’Hiv arretra dopo 12 anni senza cure: è il primo caso al mondo

Non è guarita, né ha sconfitto il virus dell'Hiv. Però il suo organismo sembra aver trovato un modo per controllare l'infezione, tant'è che la 18enne francese, celata dietro l'anonimato e di cui parla tutta la stampa internazionale, è in buona salute e non prende i farmaci anti-retrovirali da 12 anni. Contagiata dal virus dell'Hiv quando era ancora nel grembo della mamma sieropositiva, la giovane non presenta più tracce del virus.

Non è una novità, infatti, che il virus dell'Hiv possa subire un brusco arresto e l'infezione andare in remissione, già qualche caso è stato osservato tra bebé sieropositivi in cui il virus sembra più 'fiacco' o, in modo per nulla chiaro, più 'gestibile' da parte del sistema immunitario umano.

