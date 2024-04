L'hacker etico italiano Arlia Ciombo scopre gli errori di siti e app

L’italiano Arlia Ciombo nel tempo libero scopre gli errori di siti e app : «Il nostro Paese è indietro anni luce, qui se trovassi un bug verrei denunciato»"L' hacker etico che ha "bucato" l'Olanda: "Vi spiego perché vado a caccia di falle""100 %

«Io sto dalla parte dei buoni ma se trovi una falla in un sistema governativo italiano rischi azioni legali, questo per farti capire quanto siamo “primitivi”». Al Giornale parla Antonio Arlia Ciombo, uno dei tanti «hacker etici» che cercano le falle nei sistemi di sicurezza di governi, aziende e applicazioni, ma solo nel tempo libero, in cambio di qualche premio di poco conto come una lousy t-shirt.

Hacker Etico Sicurezza Informatica Errori Di Siti E App Azioni Legali Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Italia U21, parla Calafiori: 'Sogno la Nazionale maggiore e la Champions League'(ANSA) - ROMA, 20 MAR - 'Come sogno c'è anche quello della Nazionale maggiore e io lavoro e mi impegno per quello, poi quando arriverà sarò contentissimo'. Riccardo Calafiori racconta il suo moment

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Le Iene presentano: Inside, stasera su Italia 1si parla della Strage di Erba'Perché Rosa e Olinda possono essere assolti'. Le Iene presentano: Inside in prima serata giovedì 21 marzo 2024: si parla della strage di Erba su Italia 1.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

L'ex attaccante parla dell'Italia di Luciano SpallettiL'ex attaccante, oggi Presidente della Clivense, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TeleRadioStereo' e ha parlato della Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Juventus, parla Giuntoli: 'Vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League'COPPA ITALIA - Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Mediaset poco prima della semifinale di Coppa Italia contro l

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Il presidente Mattarella parla di collaborazione tra Italia e Africa durante la sua visita in GhanaDurante la sua visita in Ghana, il presidente italiano Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza di una collaborazione paritaria tra l'Italia e l'Africa per la tutela delle risorse locali e contro lo sfruttamento coloniale.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

L'ex calciatore ricorda il suo passato in Italia e parla del campionatoL'ex calciatore ha ricordato il suo passato in Italia con la maglia dei gialloblu emiliani e ha parlato del campionato italiano. Ha sottolineato i successi ottenuti a Parma e ha espresso la sua speranza che il Parma venga promosso in Serie A.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »