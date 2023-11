L'ex presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales interdetto per tre anni dalla FIFA

FIFA, Infantino sui fatti di Marsiglia:"Non c'è posto per la violenza nel calcio"Editoriale di Luca Calamai

Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amarePiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C.

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. Garcia, i dubbi restanoMaignan: serata di sbandamenti. headtopics.com

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

UFFICIALE: la Fifa squalifica Rubiales per tre anni per il bacio a HermosoLa FIFA ha bandito Luis Rubiales, ex presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola), da ogni attività legata al calcio nazionale e internazionale per i prossimi tre anni. Il massimo organismo mondiale Leggi di più ⮕

Marsiglia-Lione, Infantino: 'Nel calcio non c'è spazio per la violenza'Le parole del presidente della Fifa dopo gli incidenti in Marsiglia-Lione Leggi di più ⮕

Marsiglia-Lione, Infantino: 'Nel calcio non c'è spazio per la violenza'Il presidente Fifa: 'Autorità competenti prendano misure adeguate' (ANSA) Leggi di più ⮕

FIfa: Infantino condanna la violenza di Marsiglia-LioneGianni Infantino, presidente della Fifa, ha pubblicato un messaggio su Instagram a seguito degli incidenti avvenuti prima della partita tra Marsiglia e Lione che hanno portato alla cancellazione del match Leggi di più ⮕

FIFA, Infantino sui fatti di Marsiglia: 'Non c'è posto per la violenza nel calcio'Anche il presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto sugli incidenti pre-gara che ieri hanno portato al rinvio della partita tra Marsiglia e Lione. Sul suo account Instagram, il leader ha co Leggi di più ⮕

Rapiti i genitori del calciatore Luis Diaz in ColombiaLiberata la madre, droni ed elicotteri alla ricerca del padre (ANSA) Leggi di più ⮕