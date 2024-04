L’ex guerrigliero comunista al paramilitare di destra: “Svela i complici politici e faremo la Costituente per la riforma agraria”

📆 04/04/2024 12:12:00

📰 fattoquotidiano ⏱ Reading Time:

4 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 26%

Publisher: 51%

Colombia,Gustavo Petro,Paramilitari

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha scelto Monteria per tendere ancora una volta la mano al leader dei paramilitari Salvatore Mancuso, condannato a 15 anni negli Usa per avere prodotto e trafficato 100 tonnellate di cocaina negli anni in cui spadroneggiava nella Selva colombiana. Nella città di Mancuso, capoluogo del Dipartimento di Còrdoba, Petro