L'Europa perde terreno nella manifattura rinnovabile

L' energia pulita , parte fondamentale del Green Deal europeo, richiede sempre maggiori prodotti energetici verdi , come turbine eoliche , biocarburanti liquidi e pannelli solari . Il loro utilizzo riduce la dipendenza dalle importazioni di energia, evidenziata dall'invasione russa dell'Ucraina. Ma per le filiere di approvvigionamento l'Unione europea continua a soddisfare la propria domanda di pannelli fotovoltaici facendo shopping in Cina.

Allo stesso tempo, anche la manifattura eolica , rimasta forte in Europa, perde colpi: Siemens Gamesa registra malfunzionamenti su un terzo delle turbine e gli alti tassi d'interesse costringono la danese Ørsted, leader globale dell’eolico offshore, a rinunciare a due progetti offshore negli Stati uniti. La nota di consolazione, segnalata dal Financial Times, è che le azioni del primo produttore europeo Vestas sono in ripresa con il primo trimestre in positivo dopo circa due anni di perdite. A certificare la perdita di terreno dell’Europa sulla manifattura rinnovabile sono i dati Eurosta





Leggi di più: HUFFPOSTITALİA » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

TUTTOMERCATOWEB: Lecco, il patron Paolo Di Nunno è uscito dal reparto di terapia intensiva del 'Galeazzi'Non arrivano solo buone notizie dal campo per il Lecco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri il patron Paolo Leonardo Di Nunno è uscito dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale '

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Qualificazioni Europa League e Europa Conference League, le partite in programmaOggi si torna in campo per disputare alcune partite dei preliminari di Europa League e di Europa Conference League. Per le Italiane in serata potremo seguire in Europa League la Roma in casa contro lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Zelensky: Sono fiducioso che tra i nostri partner prevarrà l'unità, non l'isolamento(Agenzia Vista) Kiev, 02 novembre 2023 'Diamo valore alla nostra Europa, l Europa della...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: L'insalata che fa 'croc' nasce nella vertical farm più grande d'EuropaNella provincia di Brescia l'impianto di Kilometro Verde: Coop si è aggiudicata l’esclusiva della private labal di Petali, il nome con il…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

CORSPORT: La Roma perde 2-0 contro lo Slavia Praga in Europa LeagueI social invocano l'errore dell'allenatore ceco Trpisovsky nell'ingresso in campo di Van Buren all'89'

Fonte: CorSport | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Frosinone, i giallazzurri nella top ten delle piccole d'Europa«Che ci fa il Frosinone in Serie A?». In principio a chiederselo fu Lotito, poi venne...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »