L'Europa non segue gli Stati Uniti nelle regole ESG

L'Europa sembra non voler seguire gli Stati Uniti nelle regole ESG. Negli Stati Uniti sta prendendo piede un movimento sostenuto dai repubblicani che chiede un allentamento del legame tra finanza e tematiche ESG. Nel Parlamento del New Hampshire è stata presentata una proposta di legge che punta a identificare gli investimenti sostenibili come reato penale.

Si sostiene che i soggetti istituzionali, come i fondi pensione, hanno l'obbligo di perseguire il rendimento più alto per i propri aderenti. Le alleanze per il clima istituite dagli asset manager americani stanno perdendo quota

