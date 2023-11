L'Europa deve portare avanti la transizione verde per rimanere competitiva

BRUXELLES. Per rimanere competitiva nel mondo «l’Europa deve portare avanti la transizione verde» grazie a tecnologie non solo migliori sul fronte dell’energia pulita, ma anche economicamente vantaggiosi. Per essere efficace, tuttavia, «la transizione deve essere inclusiva». È questo il senso del primo post del blog della Bce che accompagna la Cop28 a Dubai.

Scrivono Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia, e Werner Hoyer, presidente della Bce per gli investimenti: «Il cambiamento climatico sta accelerando. Il tempo a nostra disposizione per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sta per scadere. Possiamo fare la nostra parte nell’ambito dei nostri mandati o subire le terribili conseguenze della nostra inazione. Mentre i politici, i leader aziendali e la società civile si preparano per i negoziati sul clima alla COP28 di Dubai la prossima settimana, il 2023 sembra sicuramente essere l’anno più caldo mai registrat





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cop28 di Dubai, manca un mese: cosa aspettarsi dalla conferenza sul Clima dell'OnuCop28 di Dubai, manca un mese: cosa aspettarsi

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Le priorità dell'UE nella prossima Cop28 di DubaiI punti chiave della Commissione Ambiente da discutere ai negoziati sul clima

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L'America va come un treno, l'Europa come un monopattino: il dilemma della Bce'L'obiettivo che ci prefissiamo è di combattere l'inflazione. Non piace a investitori e n…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Inflazione in calo in Europa, la Bce taglierà i tassi di interesse?Pausa Bce, tassi fermi al 4,5%, dopo 10 rialzi di fila

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Borsa: Europa in calo, attesa per la Bce sui tassiLa seduta sulle Borse in Europa si apre in ribasso, non solo a Milano (-0,6%). Londra cede lo 0,43%, Parigi l'1,15%, Francoforte -1,5 per cento. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Borsa Europa in calo, attesa per la Bce sui tassiLondra -0,43%, Parigi -1,15%, Francoforte -1,5% (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »