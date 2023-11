L’Europa cerca una posizione comune su Hamas e Israele

La guerra tra Israele e Hamas si riflette in uno scontro anche all’interno delle istituzioni dell’Unione europea e nelle strade dei paesi membri: pochi conflitti dividono le società come quello israelo-palestinese., che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini europei, spiega che i leader dell’Unione hanno faticato molto per trovare una linea comune su questa questione.

Nei Paesi Bassi, invece, l’estrema destra sta facendo leva sui sanguinosi attacchi di Hamas per guadagnare nuovi consensi in previsione delle elezioni del 22 novembre.è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte ed è disponibile in otto lingue grazie alla collaborazione tra vari giornali europei: El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio) e Telex (Ungheria).

Usa, Trump: 'È colpa delle debolezze di Joe Biden se Hamas ha attaccato Israele'Guerra Mo: Biden: non ho chiesto rinvio invasione di terra Leggi di più ⮕

29 ottobre Scambio ostaggi, il no d'Israele , Preso il Fantomas della truffa , Festival di Roma, i vincitori :Gaza Israele risponde 'no' all'offerta di Hamas di scambio ostaggi prigionieri... Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: 'La nostra sarà la vittoria del bene sul male'Israele, Netanyahu: nostro obiettivo eliminare Hamas Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕

– Hamas, le news di oggi. Netanyahu: “È una guerra contro il male sarà lunga ma combattiamo per l’int…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕