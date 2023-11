L’esperto ci spiega quanto dovrebbe costare un litro di olio buono (no, non 4,99€)

Forse vi sarete accorti che, tra i vari aumenti, quello subito dall’olio extra vergine di oliva sembra vertiginoso rispetto al resto. Non si tratta di bottiglie artigianali, bensì di blend targati Unione Europea o di “semplice” olio 100% italiano. Le etichette recitano prezzi che vanno dai 10 ai 13€ al litro. Quando si va alla ricerca di un prodotto di alta qualità, questa cifra lievita fino a 40€ al litro.

In media una bottiglia da 500 ml costava tra i 20 e i 40€ al litro. Tuttavia, chi opta per un olio di qualità è già abituato a spendere alte cifre per questo alimento.

”. Anche l’etichettatura conta. Infatti, vengono usati materiali anti unto per preservare la maneggevolezza della confezione. Infine,Se la grande industria olearia fa una grande campagna pubblicitaria, il suo costo viene recuperato per intero grazie alle vendite. headtopics.com

E se il consumatore comune può "scivolare" sulla scelta a basso costo, ciò non vale per chef e ristoratori.

